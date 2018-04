US-Forscher haben eine Studie zu Süßstoff veröffentlicht. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

US-Forscher aus Wisconsin haben in Tierversuchen neue Hinweise darauf erhalten, warum Süßstoffe nicht zwingend schlank machen. Bei Ratten und in Zellversuchen fanden sie heraus, dass sich nach dem Genuss bestimmter Süßstoffe der Stoffwechsel ungünstig verändert. Es sammelte sich Acesulfam im Blut an. Dies könne zudem die Zellen schädigen, die die Blutgefäße auskleiden.



Die Messwerte von Ratten könnten allerdings nicht ohne Weiteres auf Menschen übertragen werden, hieß es.