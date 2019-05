Ein Frühchen liegt in einem Klinikum. Archivbild

Quelle: Arno Burgi/dpa

Die Zahl der Säuglinge mit zu geringem Geburtsgewicht sinkt laut einer aktuellen Schätzung nur sehr langsam. Demnach wogen 2015 rund 20,5 Millionen Säuglinge weltweit bei ihrer Geburt weniger als 2.500 Gramm.



Das seien fast 15 Prozent der lebend geborenen Babys, zeigt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, der London School of Hygiene & Tropical Medicine und von Unicef. Im Jahr 2000 lag die Quote demnach noch bei 17,4 Prozent. Besonders schwierig ist die Situation in Südasien.