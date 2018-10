Der Klimawandel bedroht Welterbestätten wie Venedig. Archivbild. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Sturmfluten und Küstenerosionen bedrohen Dutzende Unesco-Welterbestätten am Mittelmeer, weil der Meeresspiegel steigt. Zahlreiche Orte in Italien, Kroatien und Griechenland seien betroffen, schreiben die Autoren von der Universität Kiel im Journal "Nature Communications".



Viele Kulturdenkmäler müssten vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden. Bis zum Jahr 2100 könnte das Flutrisiko in der gesamten Region um bis zu 50 Prozent steigen und das Erosionsrisiko um bis zu 13 Prozent.