Die neue Studie des auf nachhaltige Entwicklung spezialisierten Beratungs- und Forschungsunternehmen Infras zeigt auch, dass nicht nur die Masse an motorisierten Fahrzeugen hohe Zusatzkosten erzeugt. Auch bei den Kosten pro Kilometer verursachten Pkw-Nutzer mit elf Cent pro Kilometer rund dreimal so hohe Kosten wie Bahnfahrer. "Die Studie ist eine Mahnung an die Politik, jetzt endlich beherzt die Verkehrswende anzupacken. Solange Straße nur Straße finanzieren darf, fließen etwa die Milliarden aus der Lkw-Maut nur in Straßenprojekte. So kann Deutschland den Neuanfang im Verkehr nicht schaffen", sagte Dirk Flege von der Allianz pro Schiene.