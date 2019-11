53 Prozent der Arbeitnehmer erhalten Weihnachtsgeld. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Nur gut die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland erhält einer Studie zufolge Weihnachtsgeld. "Am höchsten stehen die Chancen auf ein Weihnachtsgeld, wenn das Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden ist", sagt Thorsten Schulten von der Hans-Böckler-Stiftung, die die Studie mit erarbeitet hat.



Laut WSI-Portal "Lohnspiegel.de" bekommen 76 Prozent der Tarifbeschäftigten und nur 42 Prozent der übrigen Arbeitnehmer die Sonderzahlung. Insgesamt sind es dann 53 Prozent, die mit einem Weihnachtsgeld rechnen können.