Digtale Weiterbildung: Teilnehmer eines Seminars

Quelle: picture alliance/imageBROKER

Im Zuge der Erforschung der Weiterbildung in Zeiten des digitalen Wandels hat eine Studie ein paradoxes Ergebnis geliefert: Gerade die Menschen, die stärker Gefahr laufen, ihre Jobs an Maschinen oder Technologien zu verlieren, bilden sich seltener und weniger intensiv weiter. Und das, obwohl in den letzten Jahren immer mehr Berufe und Tätigkeiten durch Computer oder computergesteuerte Maschinen ersetzt werden können, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.