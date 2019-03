In rund 60 Gesprächen mit Pflegern und Experten stellten die Forscher fest, dass sich in den Kliniken nicht selten zwei zerstrittene Lager bilden - mit etablierten Pflegern auf der einen und Neuankömmlingen auf der anderen Seite. Die Ursache dafür seien oft Missverständnisse, sagte die Studienautorin Christa Larsen vom Frankfurter Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der "Süddeutschen Zeitung". In vielen Herkunftsländern würden Pflegefachkräfte an Hochschulen ausgebildet. Gleichzeitig übernähmen Fachkräfte etwa in Südeuropa mehr Management- sowie Behandlungsaufgaben, die in Deutschland Medizinern vorbehalten seien.