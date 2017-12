Die beiden Verbände "Familienunternehmer" und "Junge Familienunternehmer" haben die Sache unter die Lupe nehmen lassen. Die beauftragten Wissenschaftler fanden heraus, dass in den Schulbüchern die Persönlichkeit des Unternehmers eher vernachlässigt wird. Was die Autoren der Studie für nachteilig halten, denn in Deutschland sei die Dynamik des Unternehmers immerhin ein Wachstumsfaktor. Kaum zu glauben, aber noch immer kommt die Karikatur eines Unternehmers mit Melone und dicker Zigarre vor, dabei alt und männlich - dieses Zerrbild dürfte sich eigentlich erledigt haben, zumal in einer deutschen Verfassung der Sozialpartnerschaft.