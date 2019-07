Ein Auszubildender beim Gasschweißen. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Die Unterschiede bei der tariflichen Bezahlung von Auszubildenden sind in Deutschland weiter erheblich. Dabei hängt der Verdienst nicht nur von der Branche, sondern auch von der Region ab, in der der Lehrling arbeitet. Das zeigt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.



Danach reicht die Spannbreite der Bezahlung im ersten Ausbildungsjahr von 325 Euro pro Monat im Friseurhandwerk in Brandenburg bis zu 1.037 Euro pro Monat in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg.