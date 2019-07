Arbeiter auf einer Teeplantage im indischen Darjeeling. Archiv

Quelle: Stringer/dpa

Von dem Preis, den man in Deutschland für Tee aus der ostindischen Region Darjeeling bezahlt, erhalten die Teepflückerinnen gerade einmal zwischen 1,4 und 2,8 Prozent. Laut einer Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung sorgt der Preisdruck auf die Plantagen für prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen.



Mitverantwortlich dafür seien auch bekannte deutsche Markenkonzerne, die Hauptabnehmer dieses Tees sind. Laut der Studie kommt vom Endpreis des Tees gerade einmal ein Fünftel in Indien an.