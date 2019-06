Fußgängerzone im sächsischen Döbeln. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die Einwohnerzahl in Ostdeutschland ist so niedrig wie Anfang des 20. Jahrhunderts, wie eine Studie des ifo Instituts zeigt. Zugleich lebten heute so viele Menschen in der Bundesrepublik wie nie zuvor.



Die Ungleichentwicklung in Ost und West begann demnach mit der deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies werde häufig übersehen und bedürfe besonderer politischer Berücksichtigung. Die Einwohnerzahlen drifteten heute fast ungebremst auseinander, sagte Studienautor Felix Rösel.