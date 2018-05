Ein umfassendes, von der Verfassung garantiertes Recht auf Datenschutz? Fehlanzeige. "In den 1990er Jahren, unter Präsident Clinton, entschied man sich ganz bewusst dafür, die Entwicklung des Internets nur minimal einzuschränken", erklärt Nuala O’Connor, Leiterin des Center for Democracy and Technology. Die Politik ermöglichte und förderte so den Boom von Technologieunternehmen wie Apple, Google und Facebook. "Heute sind die USA zwar Heimat der größten High-Tech- und IT-Unternehmen weltweit. In Sachen Datenschutz gibt es allerdings nur einen Flickenteppich von Gesetzen und Regularien, der Daten nicht ausreichend schützt", stellt Expertin O’Connor fest.