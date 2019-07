Auch in Universitätsstädten wird zu wenig gebaut. Archivbild

Quelle: Cindy Riechau/dpa

In deutschen Metropolen werden einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge viel zu wenige Wohnungen gebaut. So sei der Bedarf an Neubauwohnungen etwa in Köln seit 2016 noch nicht mal zur Hälfte gedeckt worden (46 Prozent). In Stuttgart (56), München (67 Prozent), Berlin (73) und Frankfurt/Main (78) ist die Lage nur etwas besser.



Die Gründe seien der hohe Zuzug in die Städte, das knappe Personal in Bauämtern, strenge Vorschriften und der Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft.