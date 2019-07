Moschee in Köln. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Unter den großen Religionen hat es der Islam in Deutschland schwer. Viele nehmen ihn negativ wahr, ist das Ergebnis einer von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichten Studie auf Basis des repräsentativen "Religionsmonitors".



Demnach empfindet die Hälfte der Befragten den Islam als Bedrohung. In Ostdeutschland, wo wenig Muslime leben, fallen die Vorbehalte stärker aus als im Westen. So wollen laut Erhebung 30 Prozent im Osten und 16 Prozent im Westen keine Muslime als Nachbarn.