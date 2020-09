Meeresschildkröte bei Geruchsexperiment

Quelle: Joseph Pfaller/dpa

Plastikmüll im Meer könnte Schildkröten wegen seines Geruchs anlocken. Ein Team um Joseph Pfaller von der der University of Florida in Gainesville berichtet im Fachblatt "Current Biology", dass Meeresschildkröten auf Gerüche von Plastik reagieren wie auf Duftstoffe in Lebensmitteln.



Immer wieder sterben Schildkröten an gefressenem Plastik oder verheddern sich im Müll. Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Tiere Plastik wegen des Aussehens mit Beutetieren verwechseln.