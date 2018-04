Gefängnis im türkischen Antalya. Quelle: epa Tolga Bozoglu

In immer mehr Entwicklungs- und Schwellenländern hebeln Regierende laut einer Studie Kontrollinstanzen aus, um ihre Macht und ein System der Selbstbereicherung zu erhalten. Das ergab eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung.



Nach ihren Angaben lebten im vergangenen Jahr rund 4,2 Milliarden Menschen in Demokratien (2003: 4,0 Milliarden) und etwa 3,3 Milliarden (2003: 2,3 Milliarden) in Autokratien. "Aus dem Gleichgewicht" sieht die Studie vor allem die "stark defekte Demokratie" in der Türkei.