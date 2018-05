Rauch hinterlässt in Räumen eindeutige Spuren. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Räumen, in denen stark geraucht wurde, sind noch Monate nach einem Rauchverbot Tabakrückstände zu finden. Das bestätigt eine US-Studie zum sogenannten kalten Rauch in der Zeitschrift "Tobacco Control".



Forscher untersuchten dazu ein Casino in Kalifornien, in dem jahrelang geraucht worden war. Nachdem 2014 dort ein Rauchverbot eingeführt wurde, sank die Belastung mit Nikotin und anderen Stoffen in der Raumluft schnell, an Oberflächen langsamer ab - aber sie verschwand nicht vollständig.