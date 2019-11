Eine Fördersonde von Exxon steht auf einem Feld. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ungeachtet des Drucks von Umweltinitiativen nutzen die 15 weltgrößten Vermögensverwalter ihre Marktmacht einer neuen Studie der Londoner Initiative Influencemap zufolge kaum für klimafreundliche Investitionen. Eine Mehrheit der Finanzfirmen legt nach wie vor Milliardensummen in der Öl-, Gas- oder Autoindustrie an.



Insgesamt gebieten die 15 Unternehmen demnach über Kapitalanlagen in Höhe von 37 Billionen US-Dollar, was etwa einem Fünftel des globalen Kapitalmarkts entspricht.