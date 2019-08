In mehr als 184 Jahren ist Bertelsmann vom kleinen christlichen Verlag zu einem der größten Medienkonzerne der Welt aufgestiegen. 1835 gründete der Drucker Carl Bertelsmann den Verlag in Gütersloh. Theologie bildet in den Anfangsjahren den Schwerpunkt im Verlagsprogramm. In fünfter Generation kam 1947 Reinhard Mohn an die Spitze des Unternehmens.



Er stand unter anderem für eine besondere innerbetriebliche Sozialordnung. 1977 gründet Mohn die gemeinnützige Bertelsmann Stiftung. Sie soll Vorhaben im Bereich der Ausbildung, Kultur und Sozialpolitik fördern. Ihre Arbeit finanziert sie laut Eigendarstellung überwiegend aus den Erträgen ihrer Beteiligung an der Bertelsmann AG.



Bis 2017 hat die Bertelsmann Stiftung demnach 1,3 Milliarden Euro in gemeinnützige Projekte investiert. "Menschen bewegen. Zukunft gestalten. Teilhabe in einer globalisierten Welt": Diesen Leitgedanken hat sich die Stiftung für ihre Arbeit gegeben.