Schultz: Wir wollen nichts schönfärben. Es ist nicht so, dass alle Menschen hochzufrieden sind mit unserer etablierten Medienlandschaft. Sondern es gibt bei mehr Leuten als nur jenen, die über die Lügenpresse schimpfen, den Eindruck, dass das, was sie persönlich denken und was sie in ihrem Umfeld wahrnehmen, nicht widergespiegelt wird in den Medien.