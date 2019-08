Kilometerlanger Stau auf der Autobahn A5. Symbolbild

Quelle: Jürgen Mahnke/dpa

Sämtliche Verkehrsmittel in Deutschland haben 2017 einer Studie zufolge Kosten von 149 Milliarden Euro für die Allgemeinheit verursacht. "Diese Kosten werden nicht von den Verursachern bezahlt, sondern von uns allen", sagte Dirk Flege, Chef des Vereins Allianz pro Schiene. Er hatte das Beratungsbüro Infras mit der Untersuchung beauftragt.



Das liege zum einen am hohen Anteil von Autos sowie an den vielen Unfällen. Für gesundheitliche Schäden oder Arbeits- und Produktionsausfälle kämen Versicherungen nur zum Teil auf, so die Studie.