Insgesamt fehlen bundesweit rund eine Million Wohnungen. Mangel herrscht nicht nur in den Ballungsgebieten, sondern auch in 138 Landkreisen und kreisfreien Städten. Das "Verbändebündnis Wohnen" hatte zum diesjährigen Wohnungsbau-Tag in Berlin den "Fakten-Check Wohnungsbau" beim Pestel-Institut in Hannover und der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel in Auftrag gegeben.