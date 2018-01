Vor gut zwei Wochen wurde eine andere Untersuchung veröffentlicht, wonach die Deutschen Presse, Fernsehen und Radio so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr vertrauen. Die Gefahr, dass nach der Studie der Otto Brenner Stiftung nun alle Journalisten in einen Topf geworfen werden könnten und dies denen, die "Lügenpresse" schrien, in die Hände spiele, sehe er auch, sagte Haller der "Welt". Aber: "Wir haben zum Glück eine informationsoffene und meinungsfreie Gesellschaft, und da muss man auch mit Missbrauch rechnen."