Während die Ansichten über die Wirtschaft in Ost und West ähnlich sind, glauben viele Ostdeutsche, dass die Herkunft aus Ost oder West eine wichtige Rolle spielt (55 Prozent). Westdeutsche sehen dies nur mit 35 Prozent als wichtig an. Ostdeutsche finden die Herkunft wichtiger noch als den Bildungsabschluss (46 Prozent). Auf die Frage, was die Menschen in Deutschland vor allem trennt, nennen die meisten Befragten die soziale Schichtzugehörigkeit, gefolgt von Einkommen/Gehalt und der Herkunft aus Deutschland bzw. dem Ausland.