Der Report vergleicht 42 Industrie- und Schwellenländer. Quelle: Ben Margot/AP/dpa

Die Bevölkerung in Industrieländern profitiert einer Studie zufolge am stärksten von der Globalisierung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Globalisierungsreports, den die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh vorgelegt hat. Deutschland belegt demnach bei den Vorteilen globaler Wirtschaftsverflechtungen Platz sechs.



Auf Rang eins liegt die Schweiz, gefolgt von Japan und Finnland. Schlusslicht ist Indien, vorletzter China. Auch Schwellenländer wie Argentinien und Russland schneiden schlecht ab.