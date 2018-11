Arbeitskräfte aus dem Ausland helfen der Wirtschaft. Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Zuwanderung von Arbeitskräften aus EU-Ländern hat in Deutschland in den vergangenen Jahren zu zusätzlichem Wirtschaftswachstum geführt. "Die Besetzung von Stellen durch Zuwanderer erhöht die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung", heißt es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.



Das Bruttoinlandsprodukt sei deshalb in den Jahren 2011 bis 2016 durchschnittlich um 0,2 Prozent pro Jahr gestiegen, zum Höhepunkt der Zuwanderung im Jahr 2015 sogar um 0,3 Prozent.