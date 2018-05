Der ländliche Raum holt bei der Wirtschaftskraft auf. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Ländliche Regionen in Deutschland holen nach einer IW-Studie trotz andauernden Zuzugs in Städte bei der Wirtschaftskraft auf. Seit 2000 nähere sich die Wirtschaftsleistung je Einwohner zwischen dem ländlichen Raum und den Städten an, schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft.



Es gebe - anders als oft dargestellt - keine zunehmende wirtschaftliche Spaltung, sondern eine Anpassung zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Entwarnung gibt das arbeitgebernahe Institut aber nicht.