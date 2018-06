Offshore-Windparks sind zuverlässiger als bislang gedacht. Quelle: Ingo Wagner/dpa

Windkraftwerke auf dem Meer erzeugen mehr und zuverlässiger Strom als bislang gedacht. Nach einer Studie des Instituts Fraunhofer IWES produzieren die Anlagen in Nord- und Ostsee an 363 Tagen des Jahres Energie, teilte die Stiftung Offshore Windenergie als Auftraggeberin mit. In der Vorgängerstudie waren es nur 340 Tage gewesen.



Umweltschützer sehen einen möglichen weiteren Ausbau der Offshore-Windkraft auf See kritisch. Die Folgen für das Ökosystem würden massiv unterschätzt, heißt es.