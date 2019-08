1. September



Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg könnten auch die Bundespolitik aufwirbeln: CDU und SPD müssen Prognosen zufolge mit starken Verlusten rechnen. Kurz vor dem Wahltermin kommen die Präsidien von CDU und CSU am 25. und 26. August in Dresden zusammen. Ebenfalls am 1. September endet die Bewerbungsfrist für die Kandidaten für den SPD-Vorsitz.



2. September



Spitzenpolitiker der Koalition sollen die am 20. September geplanten Entscheidungen über das Maßnahmenpaket Klimaschutz der Regierung vorbereiten. Dazu soll es am 13. September ein weiteres Treffen geben. Auch eine Einigung der Koalitionspartner zur Grundrente steht weiterhin aus. Überlagert werden könnte die Koalitionsrunde am 2. September durch die Ergebnisse der Landtagswahlen.



3. September



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer lädt Parteivertreter zu einem Werkstattgespräch über die Klimapolitik ein. Sie sollen letzte Hand an das neue CDU-Klimaschutzkonzept legen.



4. September



Die Bewerber um den SPD-Vorsitz stellen sich in Saarbrücken auf der ersten Regionalkonferenz der Basis. 22 weitere Konferenzen sollen bundesweit folgen.



5./6. September



Die SPD-Bundestagsfraktion trifft sich zur Klausurtagung.



16. September



Nach monatelangen internen Beratungen will die Union ein eigenes Konzept zur Klimapolitik vorstellen. Es soll wenige Tage später in einen Koalitionsbeschluss über ein Klimaschutzgesetz mit einfließen.



20. September



Das Klimakabinett trifft sich zu seiner entscheidenden Sitzung: Dort soll die Koalition ein Maßnahmenpaket beschließen, das dann bis zum Jahresende gesetzlich festgeschrieben werden soll. Umweltverbände haben für diesen Tag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Am 23. September nimmt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dann am UN-Klimagipfel in New York teil.



24. September



Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich tritt bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz an, um das Amt auch dauerhaft zu übernehmen.