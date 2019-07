heute.de: Negativ wie in Deutschland?



Lichtenthaler: Ja. Ich finde, wir in Europa und speziell in Deutschland gehen oft zu negativ an Sachen ran. Hier sagt man immer erst mal "Ja" und lässt sich von einem Problem nicht beeindrucken. Und diese Herangehensweise erlebe ich hier oft. Nicht nur an der Uni, sondern generell. Das ist eine Lebenseinstellung, die ich auf jeden Fall mitnehmen möchte.



heute.de: Was bedeutet das für Innovationen?



Lichtenthaler: Man macht einfach mal. Auch, wenn es noch nicht die beste Lösung ist. Man probiert. Statt alles bis ins Detail zu perfektionieren und dann festzustellen, das will ja gar niemand, was ich mir da ausgedacht habe. Hier macht man einfach und wenn es schief geht, lernt man auch daraus.