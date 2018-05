Senioren als Gasthörer an der Martin-Luther-Universität in Halle. Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Nur aus Interesse Veranstaltungen an einer Hochschule besuchen: Das wird in Deutschland zunehmend bei älteren Menschen beliebt. 36.600 Menschen waren im Wintersemester 2017/2018 als sogenannte Gasthörer eingeschrieben. Sie interessieren sich am häufigsten für Geschichte.



Am stärksten nahm die Zahl der Gasthörer mit plus neun Prozent in der Altersgruppe ab 80 Jahre zu. Das Durchschnittsalter stieg von 51,7 auf 52,1 Jahre. Das berichtete das Statistische Bundesamt.