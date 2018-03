Kriterien, ob und wann ein Unternehmen in einen der Indizes an der Börse aufgenommen wird, gibt es mehrere. In erster Linie spielt der Börsenwert eine Rolle, also die Summe des Wertes aller im Umlauf befindlichen Aktien. Zum anderen aber auch die Anzahl der frei handelbaren Wertpapiere. Ein gutes Beispiel aktuell ist der von Siemens geplante Börsengang seiner Gesundheitssparte Healthineers. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei bis zu 31 Milliarden Euro. Nach dem Sprung auf das Frankfurter Börsenparkett am 16. März sollen aber 85 Prozent der Aktien des neuen Unternehmens im Besitz von Siemens bleiben. Es werden also nur 15 Prozent an der Börse frei handelbar sein. Deswegen wird es Healthineers schwer haben, in einen größeren Index wie dem DAX zu landen.



Zusammengetragen von Mischa Ehrhardt.