Unwetter in Pakistan.

Quelle: Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa

Bei schweren Gewittern in weiten Teilen Indiens sind mindestens 35 Menschen getötet worden. Das teilten die Katastrophenschutzbehörden mit. Die Menschen starben durch Blitzeinschläge und starke Windböen. Bäume wurden entwurzelt, Häuser stürzten ein. Der Wetterdienst kündigte weitere Gewitter und böige Winde an.



Bei Überschwemmungen und Stürmen in mehreren Provinzen Pakistans sind etwa 50 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 150 seien verletzt worden, teilten die Behörden mit.