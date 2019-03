Ähnlich in Düsseldorf: Beim verspäteten Start am frühen Nachmittag strahlt kurzzeitig die Sonne. Allerdings sind für die Züge in Köln und Mainz Einschränkungen beschlossen worden. So dürfen Pferde und große Fahnen nicht dabei sein. "Das ist schon ärgerlich, wir hatten uns ja lange auf den Rosenmontagszug vorbereitet", sagt Jörg Herrmann vom Reitercorps der Karnevalsgesellschaft Große Greesberger in Köln. Nun sitzt der 79-Jährige auf einem Karussellpferdchen mit Rollen. "Ich erlebe es jetzt zum dritten Mal in 35 Jahren, dass die Pferde nicht mitdürfen. Aber die Sicherheit geht eben vor.