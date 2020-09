Ein durch den Sturm umgekipptes Baustellenschild.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Kaltfront von Orkantief "Sabine" hat Deutschland verlassen - das stürmische Wetter ist aber noch da. Im Süden meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume. Viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt.



Die Bahn will ihren Fernverkehr am Dienstag ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen. Im Regionalverkehr werde es vor allem in Bayern und Baden-Württemberg aber noch Einschränkungen geben, hieß es von einem Bahnsprecher. Auch auf hessische Strecken waren in der Nacht erneut Bäume gestürzt - hier seien vereinzelt Einschränkungen zu erwarten.