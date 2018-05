Gewitterwolken Quelle: colourbox.de

Der Muttertag wird in Teilen Deutschlands durch schwere Gewitter mit Starkregen getrübt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss am Sonntag auch mit Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Lokal könne es zu kleinräumigen Überflutungen kommen.



Die höchste Wahrscheinlichkeit für die unwetterartigen Gewitter bestehe über Nordrhein-Westfalen und Hessen hinweg bis zum Alpenrand. Der Nordosten Deutschlands wird am Muttertag voraussichtlich von dem schlechten Wetter verschont bleiben.