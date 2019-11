Demokratie-Aktivisten in Hongkong.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa/Archivbild

China hat die amerikanischen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong als "unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten" scharf verurteilt. Die USA unterstützten "gewalttätige Kriminelle, die unschuldige Menschen geschlagen und in Brand gesetzt" haben, sagte ein Außenamtssprecher in Peking.



"Wir raten den USA, nicht willkürlich zu handeln, ansonsten wird China entschieden Gegenmaßnahmen ergreifen", sagte er. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die Gesetze unterzeichnet.