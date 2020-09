Brad Pitt gewann einen Oscar.

Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Brad Pitt und Laura Dern haben Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Pitt wurde für seine Rolle im Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet. Er spielt in dem nostalgischen Film über das Hollywood der 1960er Jahre das Stuntdouble eines abgehalfterten Westernstars. Es ist sein erster Schauspiel-Oscar.



Dern erhielt den Preis für ihre Rolle als kämpferische Scheidungsanwältin in dem Drama "Marriage Story". Auch für Dern ist es der erste Oscar ihrer Karriere.