Mitglieder eines Rettungsteams. Quelle: David Goldman/AP/dpa

Starkregen und Sturzfluten machen den Menschen an der Südostküste der USA weiter schwer zu schaffen. In Folge des Wirbelsturms "Florence" war die Stadt Wilmington in North Carolina wegen Überflutung fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten.



Die Ausläufer des Sturms brachten auch starke Regenfälle in die Bundesstaaten Mississippi, Tennessee sowie in den Nordosten der USA. Nach einer Zählung des US-Senders CBS sind inzwischen 32 Menschen an den Folgen des Unwetters gestorben.