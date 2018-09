In Neuseeland laufen die Vorbereitungen auf Sturm «Gita». Quelle: Chad Sharman/New Zealand Defence Force/dpa

Wegen eines nahenden Sturms mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Stundenkilometern ist in Neuseelands Hauptstadt Wellington der Flugverkehr weitgehend eingestellt worden. Die Fluggesellschaft Air New Zealand strich bis Dienstagabend alle Flüge. An zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus.



Der Zyklon "Gita" soll den Pazifikstaat am späten Abend mit voller Wucht erreichen. Die Wetterbehörden sagen schweren Regen voraus, der Fluten und Überschwemmungen zur Folge haben soll.