Im Schwarzwald warnt der DWD vor Dauerregen und Hochwasser. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Silvester dürfte in weiten Teilen Deutschlands mild werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zu 18 Grad am Oberrhein. Im restlichen Land liegen die Höchstwerte bei 7 Grad an der Ostsee und 16 Grad im Süden.



Auch zum Start des neuen Jahres bleibt es mild. Wie die Meteorologen mitteilten, muss an Neujahr aber mit stürmischem Wind und Gewitter gerechnet werden. Im Bergland kommt richtiger Sturm auf. Die Pegelstände der Flüsse können durch die anhaltenden Niederschläge steigen.