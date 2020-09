Umgestürzte Bäume haben das Dach eines Hauses beschädigt.

Quelle: Laurent Darbellay/KEYSTONE/dpa

Sturmtief "Sabine" hat in Teilen Europas Schäden angerichtet. Das Zentrum des Sturms, der in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Belgien "Ciara" genannt wird, lag erst nördlich von Schottland und verlagerte sich dann zur Norwegischen Küste.



Im Nordwesten des Kontinents blieben Haushalte ohne Strom, Zugfahrten und Flüge fielen aus. In einigen Regionen Großbritanniens hat der Sturm so viel Regen gebracht wie sonst in eineinhalb Monaten fällt. In Polen starben eine Frau und ihre Tochter.