Riesenwelle im Atlantik. Archivbild

Quelle: Keith Morris/London News Pictures via ZUMA/dpa

Beim Untergang eines Schiffes der französischen Seenotrettung sind drei Einsatzkräfte ums Leben gekommen. Das Schiff kenterte am Freitag bei einem Rettungseinsatz in rauer See vor der französischen Atlantikküste bei Les Sables d'Olonne, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilte.



An Bord waren sieben Helfer, vier von ihnen gelang es an Land zu schwimmen. Die Helfer der Seenotrettung SNSM wollten einem in Not geratenen Fischerboot helfen. Von dem Fischerboot fehlt bislang jede Spur.