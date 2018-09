Zerstörerische Kraft entfaltete er dennoch. Die Tücke an "Florence" ist nicht die Windstärke, sondern die große Menge an Niederschlägen, die der Sturm mit sich bringt. Flüsse traten über die Ufer und erreichten Rekord-Pegelstände. Straßen wurden überspült, Stromleitungen beschädigt. Katastrophenschützer mussten zum Teil ausrücken, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten - etwa in New Bern in North Carolina, das der Sturm als einen der ersten Orte getroffen hatte.