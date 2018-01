In den Orten Beaumont und Port Arthur nahe der Grenze zu Louisiana stieg der Wasserpegel derweil weiter. Die meisten aus Port Arthur führenden Straßen waren überschwemmt, in Beaumont gab es kein Leitungswasser mehr, weil die Pumpstation überflutet wurde. Fast 200 Patienten mussten aus einem Krankenhaus in Beaumont ausgeflogen werden. In Port Arthur suchten mehr als 500 Menschen Zuflucht in einem Bowlingzentrum. Viele hatten ihre Haustiere dabei, darunter ein Affe. "Der Affe kam ein bisschen überraschend, aber wir versuchen zu helfen", sagte der Manager des Zentrums, Jeff Tolliver.