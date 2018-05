In Frankreich haben viele Menschen mit Sturmböen zu kämpfen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein heftiger Sturm hat in Frankreich Stromausfälle in 200.000 Haushalten verursacht. Betroffen waren vor allem der Norden und Nordosten des Landes von der Normandie bis nach Lothringen, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte.



An der nordfranzösischen Küste wurden beim Sturm "Eleanor" nach Angaben des Wetterdienstes Meteo-France Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Landesinneren erreichte der Wind in Cambrai südlich von Lille sogar 147 Kilometer pro Stunde.