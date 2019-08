Eine Sturmböe hat das Zirkuszelt zum Einsturz gebracht.Symbolbild

Wegen einer Sturmböe ist ein Zirkuszelt in Neckarsulm in Baden-Württemberg zusammengestürzt. Dabei wurde ein Pferd so schwer verletzt, dass es eingeschläfert wurde. Etwa 15 Kamele und Pferde scheuten und rissen laut Polizei aus. Die Tiere seien schnell wieder einfangen worden. Menschen wurden nicht verletzt.



Der Wind beschädigte das Hauptzelt stark, das Nebenzelt, in dem die Tiere waren, wurde zerstört. In der Region gingen bei den Sicherheitskräften wegen der Unwetter zahlreiche Notrufe ein.