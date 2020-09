Vom stürmischen Wetter betroffen sind auch die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf: In Köln wurden am Sonntag die beliebten Schull- un Veedelszöch in Köln kurzfristig abgesagt. "Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden", teilte die Stadt mit. Immer wieder hätten sich durch den starken Wind Verkleidungen gelöst und in den Zugweg geragt. Zuvor war bereits das beliebte Kö-Treiben in Düsseldorf abgesagt worden.