Ein umgestürzter Baum in Bochum.

Quelle: ---/Feuerwehr Bochum /dpa

Der schwere Sturm "Sabine" hat in der Nacht zum Montag in Nordrhein-Westfalen offenbar weniger Schäden angerichtet als vorab befürchtet. Zwar gab es Verletzte, über Todesopfer wurde zunächst aber nichts bekannt. In den meisten Fällen hatten es die Einsatzkräfte mit umgestürzten Bäumen zu tun. In einigen Ortschaften fiel der Strom aus.



In Mülheim an der Ruhr erwischte ein 25 Meter hoher Baum einen fahrenden Wagen. Die Insassen wurden leicht verletzt. In Paderborn verletzte ein herabstürzender Ast einen 16-Jährigen schwer.