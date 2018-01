Schnee im Süden Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schnee, Regen und Eisglätte haben am Morgen den Berufsverkehr in Teilen Deutschlands getroffen. Autofahrer mussten vor allem im Norden, Westen und in der Mitte damit rechnen, dass es rutschig war, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.



Mehrere Autobahnen wurden wegen Unfällen zeitweise gesperrt. Nach den Vorhersagen der Meteorologen soll sich Sturmtief "Friederike" spätestens am Donnerstag voll auswirken. Die Deutsche Bahn warnte Fahrgäste bereits vor möglichen Einschränkungen.